Milena, il 10 agosto appuntamento di fede e folclore con la 129esima edizione della festa di Sant’Antonio Abate

Si svolgerà domenica, 10 agosto, a Milena, il “Paese delle Robbe” in provincia di Caltanissetta, la festa di Sant’Antonio Abate, giunta ormai alla sua 129esima edizione consecutiva. Un appuntamento di fede e di folclore che nella seconda domenica di agosto di ogni anno rappresenta il clou dell’estate milenese. Per il diciottesimo anno consecutivo l’organizzazione dell’evento è curata dall’apposito Comitato, con il contributo dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Dott. Claudio Cipolla e la regia del nuovo Arciprete Parroco di Milena, il giovane Sacerdote Don Gianluca Tirrito, nativo di San Cataldo.

Anche quest’anno, la festa mantiene intatto tutto il programma degli appuntamenti che scandiranno l’intera giornata di domenica e che comprende, tra gli altri, il suggestivo Corteo mattutino delle offerte votive che muoverà alle ore 10:30, la Benedizione di tutti gli animali domestici sul sagrato della Chiesa Madre alle ore 11:15 e la Processione pomeridiana per le vie del paese delle ore 19:30, il tutto all’interno di una cornice allietata dalle note della Banda musicale, dal rullo tradizionale dei tamburi e dai due spettacoli pirotecnici, alle 20:30 e alle 01:00.

“La ricorrenza di S. Antonio Abate – afferma il Presidente del Comitato, Luca Caldiero – è il modo migliore per dare il nostro più caloroso “benvenuto” al nuovo Arciprete Parroco di Milena, Padre Gianluca Tirrito che da pochi giorni ha preso il posto di Padre Luca Milia, trasferito nella Parrocchia San Paolo di Caltanissetta. Per Padre Gianluca Tirrito è la prima esperienza da Parroco, la prima esperienza a Milena, la prima festa di S. Antonio Abate. Insomma: una triplice prima volta. Per questo – prosegue il Presidente – vogliamo dimostrare al nuovo Parroco di Milena tutto il nostro affetto, la nostra vicinanza e la pronta disponibilità a collaborare per ogni e qualsivoglia esigenza della parrocchia, con l’auspicio che i sentimenti di fede e di gioia che pervadono il cuore dei milenesi nel giorno della festa grande di S. Antonio Abate, possano estendersi anche al novello Arciprete Parroco, affinché egli possa già sentirsi, per come in effetti è già, parte della nostra comunità, religiosa e civile. Del resto, che Milena sia un paese piccolo e accogliente è noto ed è attestato anche da quanti, nel corso degli anni, in visita, in gita, di passaggio, quali ospiti, turisti, visitatori, hanno avuto modo di saggiare questa virtù che pervade le nostre Robbe.”