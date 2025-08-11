Milena, festeggiata ricorrenza S.Antonio Abate. Riti religiosi, benedizione animali e processione

MILENA – Domenica 10 agosto 2025 Le campane di tutte le Chiese di Milena hanno suonato a festa e i 21 colpi a cannone hanno salutato il giorno dedicato a Sant’Antonio Abate. Le messe della mattinata in Chiesa Madre sono state presiedute dal nuovo Arciprete Parroco Padre Gianluca Tirrito; mattinata che ha registrato la benedizione di tanti animali domestici, sul sagrato della chiesa con l’arrivo del corteo delle “Purmisioni” in un clima festaiolo e partecipativo. Una mattinata gioiosa allietata anche dalla banda musicale. Celebrazioni religiose pomeridiane col nuovo arciprete Padre Tirrito e la concelebrazione di altri sacerdoti. Presenti le autorità civili e militari. A seguire, poi, c’è stata la processione del simulacro di Sant’Antonio Abate per le vie del Paese. Tanta gente in preghiera ha seguito la Solenne processione di Sant’Antonio Abate ed il suo rientro con le luminarie che hanno colorato l’attesa ricorrenza annuale, Una serata di festa accompagnata dalla musica in Piazza Garibaldi, in attesa dei giochi pirotecnici delle ore piccole.