Mazzarino. Interventi di disinfestazione, D’Aleo e Vicari: “Il benessere e la sicurezza dei cittadini non possono essere rimandati”

MAZZARINO. Livio D’Aleo e Santo Vicari attraverso una nota invitano l’Amministrazione Comunale a intervenire con urgenza per effettuare la disinfestazione dell’intero territorio cittadino, sia nelle aree del centro urbano che in quelle periferiche.

“Rafforziamo l’appello già lanciato da altre forze politiche locali – scrivono-, condividendo la necessità di tutelare la salute pubblica e garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate per tutti i cittadini.”

Proseguono affermando: “Rileviamo, con disappunto, che l’Amministrazione continua a dimostrare una certa lentezza nell’affrontare problematiche essenziali come questa. È bene ricordare che il sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria locale, ha la responsabilità diretta della salute dei propri concittadini. Una città pulita e salubre dovrebbe essere una priorità assoluta, soprattutto nei mesi estivi in cui la presenza di insetti e parassiti rappresenta un rischio concreto – continuano ancora -. Apprendiamo dal sito istituzionale del Comune che è prevista la disinfestazione degli uffici comunali, ma riteniamo che ciò non sia sufficiente. Esortiamo pertanto il Sindaco e l’intera Amministrazione a predisporre, senza ulteriori indugi, un intervento completo e risolutivo su tutto il territorio comunale. Il benessere e la sicurezza dei cittadini non possono essere ulteriormente rimandati – concludono -. Auguriamo un buon lavoro al Sindaco e alla sua Amministrazione Comunale.”