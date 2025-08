Mazzarino, dal Consiglio comunale approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

Un passo decisivo verso l’uscita dal dissesto finanziario.



L’Amministrazione comunale di Mazzarino comunica che, nella seduta di Consiglio comunale del 31 luglio 2025, è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un atto fondamentale nel percorso di risanamento delle finanze dell’Ente.

L’approvazione di questo documento rappresenta un passaggio strategico per avvicinarsi alla definitiva fuoriuscita dalla condizione di dissesto finanziario, restituendo prospettive di stabilità economica e di rilancio amministrativo alla comunità mazzarinese.

Come previsto dalla normativa vigente, l’ipotesi di bilancio sarà ora trasmessa al Ministero dell’Interno, che procederà all’esame e alla valutazione del documento, passaggio imprescindibile per completare il percorso di riequilibrio finanziario.

“Si tratta di un risultato importante, frutto della collaborazione tra Amministrazione e Consiglio comunale” – ha dichiarato il Sindaco Mimmo Faraci – “Un impegno costante che ci avvicina alla meta, per ridare a Mazzarino le condizioni di crescita e sviluppo che merita.”