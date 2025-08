Leapmotor B10 arriva in Italia: SUV elettrico compatto e accessibile

(Adnkronos) – L’Italia inaugura le vendite europee del Leapmotor B10, nuovo SUV compatto 100% elettrico che segna un passaggio importante nella strategia del brand. Offerto in promozione a partire da 26.900 euro, il B10 punta a ritagliarsi un ruolo di rilievo nel competitivo segmento dei C-SUV elettrici. Un veicolo che fonde estetica, innovazione e accessibilità, con l’obiettivo di portare la mobilità a zero emissioni a un pubblico sempre più ampio. Il design esterno del Leapmotor B10 trasmette dinamicità e modernità, con linee scolpite che ne esaltano l’equilibrio tra sportività e funzionalità. Le dimensioni sono adatte alla città e ai percorsi extraurbani: 4.515 mm di lunghezza, 1.885 mm di larghezza, 1.655 mm di altezza, passo da 2.735 mm. All’interno, l’ambiente è ampio e luminoso, con un’impostazione minimal ma tecnologica. Il fulcro è il touchscreen da 14,6 pollici, sospeso al centro della plancia. I sedili regolabili e la configurazione modulare dell’abitacolo permettono un’eccellente versatilità. Spiccano i 2.390 mm di spazio per le gambe posteriori, 1.400 mm di larghezza per i passeggeri e una straordinaria altezza interna. A bordo sono presenti 22 vani portaoggetti intelligenti, pensati per offrire comfort e praticità. La tecnologia a bordo si basa su una piattaforma interattiva smart cockpit, dotata di 17 sistemi di assistenza alla guida (ADAS), tra cui mantenimento di corsia, frenata automatica e rilevamento pedoni. Il B10 è costruito sulla piattaforma LEAP 3.5, pensata per una nuova generazione di utenti: professionisti urbani, famiglie giovani, utenti orientati alla sostenibilità. Il motore elettrico del B10 sviluppa 218 CV e 240 Nm, con uno scatto 0-100 km/h in 8 secondi e velocità massima di 170 km/h. Sono disponibili due tagli di batteria: • 56,2 kWh per un’autonomia WLTP di 361 km • 67,1 kWh per arrivare fino a 434 km WLTP Entrambe le varianti supportano la ricarica AC fino a 11 kW e DC fast charging fino a 168 kW, con tempi di ricarica del 30-80% in circa 20 minuti. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)