Gela, divieto di falò e vendita alcolici: sindaco firma due ordinanze

GELA. Il Sindaco Terenziano Di Stefano ha firmato due ordinanze per garantire la massima sicurezza e serenità ai cittadini in questo particolare periodo vacanziero. Con l’ordinanza n.369 si fa divieto di assoluto divieto, su tutto il litorale del Comune di Gela, dal confine con il territorio di Butera fino a quello di Marina di Acate di accendere fuochi o falò di qualsiasi tipo; piantare tende, realizzare accampamenti o bivacchi; trasportare, depositare o accomunare legna, carbone, combustibili o altro materiale; utilizzare barbecue o altri strumenti di cottura a fiamma libera; abbandonare rifiuti o residui derivanti da tali attività

Il divieto avrà validità dal 7 agosto al 30 settembre 2025. I trasgressori saranno puniti con sanzioni da € 200,00 a € 500,00 e nei casi più gravi con una denuncia penale.

Con l’ordinanza n.370 si vieta, nei giorni del 7 e 10 agosto, dalle 18 e sino a conclusione degli eventi in programma al Lungomare, di vendere per asporto, somministrare, detenere e consumare bevande in bottiglie di vetro o lattine, anche attraverso distributori automatici; vendere bevande in bottiglie di plastica con tappo chiuso; vendere alcolici e superalcolici.