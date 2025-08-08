Gela, apertura uffici comunali nel pomeriggio di lunedì 11 e martedì 12 agosto

GELA. Il pomeriggio del 14 agosto il Palazzo Municipale, così come le sedi distaccate, rimarranno chiuse al pubblico. Lo ha disposto il Segretario Generale del Comune, accogliendo la richiesta del Presidente della R.S.U.
Il personale in servizio presterà servizio pomeridiano il pomeriggio di lunedì 11 Agosto. Pertanto si avvisa la cittadinanza che gli uffici comunali la settimana prossima saranno aperti nel pomeriggio lunedì 11 e martedì 12 dalle 15,30 alle 17,00, mentre rimarranno chiusi giovedì 14. Resta intesa che l’apertura antimeridiana rimarrà immutata.