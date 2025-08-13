Distretto Socio-Sanitario D10: sostegno concreto ai cittadini per spese specialistiche oncologiche e neurodegenerative

MUSSOMELI – Il Distretto Socio-Sanitario D10, con il Comune di Mussomeli in qualità di capofila e con la partecipazione dei Comuni di Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba, conferma ancora una volta il proprioimpegno a favore della salute e del benessere della comunità. Grazie al lavoro sinergico e all’impegno costante delle amministrazioni coinvolte, è stato riconosciuto un rimborso ai cittadini residenti a Mussomeli e negli altri comuni del Distretto che, nel corso del 2024, hanno sostenuto spese per prestazioni specialistiche legate a patologie oncologiche o neurodegenerative. Sono state presentate complessivamente 25 domande di rimborso, di cui 23 puntualmente accolte. Entro fine agosto saranno liquidati complessivamente 9.000 euro a sostegno di nostri concittadini che, con forza e dignità, stanno affrontando un percorso difficile e delicato. “Questo risultato – sottolinea il Presidente del Distretto Socio-Sanitario D10 Giuseppe Catania, sindaco di Mussomeli, – è il frutto di un lavoro di squadra che mette al centro la persona. La salute è un diritto e la vicinanza concreta delle istituzioni può fare la differenza. A tutti coloro che stanno vivendo questa battaglia rivolgo il più sincero in bocca al lupo, rinnovando l’impegno a continuare a promuovere iniziative di sostegno e solidarietà”.