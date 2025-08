CUPRA Born Impulse+: due nuovi powertrain e autonomia fino a 571 km

(Adnkronos) –

CUPRA amplia l’offerta della sua compatta elettrica Born con aggiornamenti significativi dedicati alla versione Impulse+, già protagonista del successo commerciale del modello. La gamma si arricchisce infatti di due nuovi propulsori pensati per rispondere a esigenze diverse di performance e autonomia. Oltre alla già nota configurazione da 231 CV con batteria da 59 kWh netti, CUPRA Born Impulse+ è ora disponibile anche con un motore da 204 CV abbinato allo stesso pacco batterie, ideale per chi cerca equilibrio tra prestazioni ed efficienza. Per chi punta invece al massimo in termini di percorrenza, debutta anche una versione da 231 CV con batteria maggiorata da 79 kWh netti, capace di assicurare fino a 571 km di autonomia con una singola carica. A rendere ancora più completa l’offerta, arrivano importanti novità sul fronte delle dotazioni di serie. Tutte le versioni di CUPRA Born ora includono l’Adaptive Cruise Control, contribuendo a migliorare il comfort e la sicurezza in ogni condizione di guida. Sul fronte della connettività, è ora incluso il sistema Car2X, che affianca il già presente Full Link wireless compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, per una connettività integrata e senza interruzioni. Ulteriore aggiornamento riguarda la disponibilità del sistema di navigazione, ora offerto come optional singolo a un prezzo di listino di 900 euro. In ogni caso, la navigazione resta accessibile da smartphone tramite Full Link. Tra le dotazioni incluse figurano cerchi in lega da 19” Aero Machined “Typhoon Copper”,

fari Full LED con funzione per condizioni meteo avverse, sistema di infotainment con display touch da 12,9" e servizi CUPRA Connect, volante sportivo riscaldato con cuciture Copper CUPRA e tasti satelliti, sedili sportivi in SEAQUAL YARN, Travel Assist, Top View Camera, Intelligent Park Assist e vernice metallizzata a scelta tra Bianco Glaciale, Argento Geyser e Nero Midnight.