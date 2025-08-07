Apple regala a Trump una targa in oro 24k e vetro americano

(Adnkronos) – Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca dedicata all’annuncio dei nuovi investimenti di Apple nella produzione statunitense, il CEO Tim Cook ha consegnato al presidente Donald Trump un oggetto celebrativo: un disco in vetro realizzato da Corning, montato su una base in oro 24 carati. Il manufatto, descritto come “pezzo unico” da Apple, è un ampio disco di vetro con il logo della mela inciso al centro. Sulla parte superiore è riportato il nome di Donald Trump, mentre nella parte inferiore compaiono la firma, verosimilmente di Cook, la scritta “Made in USA” e l’anno 2025. Secondo quanto dichiarato dal CEO, il design è stato ideato da un ex caporale dei Marine ora impiegato in Apple, mentre la base dorata proviene dallo stato dello Utah. Tim Cook è noto per la sua abilità nel coltivare rapporti con l’amministrazione Trump, un atteggiamento che altri dirigenti aziendali hanno cercato di imitare dopo la rielezione del presidente. Trump ha più volte minacciato l’introduzione di dazi contro Apple e altri produttori di smartphone, esortandoli a riportare la produzione sul suolo americano. Questo gesto simbolico, quindi, si inserisce in un più ampio contesto di relazioni strategiche e pressioni politiche legate al rilancio del manifatturiero negli Stati Uniti. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)