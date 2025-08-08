Salute

A Vallelunga la Notte Bianca fra ritmi, musiche, magia e divertimento

Carmelo Barba

A Vallelunga la Notte Bianca fra ritmi, musiche, magia e divertimento

Ven, 08/08/2025 - 15:19

Condividi su:

VALLELUNGA PRATAMENO – Domani sera la cittadina vallelunghese si illumina con la notte bianca organizzata nell’ ambito della programmazione dell’ estate Vallelunghese, a partire dalle ore 22:00. Dj set, live band, spettacolo del fuoco, spettacoli di magia, street food, musica, artisti di strada, animazioni e tanto altro.Vallelunga Pratameno diventa un grande centro di attrazione per tutti, con un vasto programma di eventi con intrattenimenti e animazioni per tutti i gusti e palati. Musica, luci ma anche sapori così da creare un divertimento multisensoriale. Un mare di musica, colori, divertimento ed emozioni sotto il cielo stellato di Vallelunga Pratameno.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta