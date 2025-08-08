A Vallelunga la Notte Bianca fra ritmi, musiche, magia e divertimento

VALLELUNGA PRATAMENO – Domani sera la cittadina vallelunghese si illumina con la notte bianca organizzata nell’ ambito della programmazione dell’ estate Vallelunghese, a partire dalle ore 22:00. Dj set, live band, spettacolo del fuoco, spettacoli di magia, street food, musica, artisti di strada, animazioni e tanto altro.Vallelunga Pratameno diventa un grande centro di attrazione per tutti, con un vasto programma di eventi con intrattenimenti e animazioni per tutti i gusti e palati. Musica, luci ma anche sapori così da creare un divertimento multisensoriale. Un mare di musica, colori, divertimento ed emozioni sotto il cielo stellato di Vallelunga Pratameno.