Vallelunga, anniversari sacerdotali. Comunità in festa per Padre Alfonso Incardona e Padre Giuseppe Zuzzè. Messa e musical

MUSSOMELI – Anche un bel gruppetto di Mussomelesi è stato presente a Vallelunga Pratameno a festeggiare i due anniversari sacerdotali ricadenti nella giornata del 29 giugno per la festa dei Santi Pietro e Paolo: i 60 anni di sacerdozio del vallelunghese Padre Giuseppe Zuzzè e i 50 di vita sacerdotale di Padre Alfonso Incardona, attuale arciprete di Vallelunga e già arciprete-Parroco di Mussomeli. Ed è questo suo buon ricordo, fra la gente, la stima, l’ammirazione dei parrocchiani mussomelesi che hanno voluto fare sentire la loro vicinanza con la loro presenza in questa fausta ricorrenza per gioire assieme a lui per il dono del sacerdozio. Una celebrazione solenne presieduta dal vescovo mons. Mario Russotto e con la partecipazione del presbiterio. Il giorno successivo, i festeggiati sono stati omaggiati, ancora, con la rappresentazione di musical con in scena un gruppo ragazzi e ragazze, guidati da don Vincenzo Giovino, Parroco della “Trasfigurazione” di Mussomeli. I ringraziamenti, il finale momento di convivialità e l’abbraccio conclusivo hanno colorato un momento di socialità che profuma soprattutto di amicizia.