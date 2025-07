Usa, anche Chavez Jr nella rete di Trump: pugile sarà espulso

(Adnkronos) – Il pugile messicano Julio Cesar Chavez Jr., figlio del leggendario campione Julio Cesar Chavez, è stato arrestato dagli agenti dell'immigrazione statunitense ed è in attesa di espulsione dagli Stati Uniti. Lo ha comunicato il Dipartimento per la Sicurezza Interna americano. Chavez, ex campione mondiale, è stato fermato ieri dagli ufficiali dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) a Los Angeles, dopo che il 27 giugno le autorità avevano accertato la sua presenza illegale nel Paese. Secondo il Dipartimento, Chavez ha un mandato di arresto attivo in Messico per coinvolgimento in attività criminali organizzate e avrebbe fornito dichiarazioni false nella sua domanda per la residenza permanente negli Stati Uniti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)