Sydney Sweeney e lo spot nella bufera, le accuse di razzismo per un gioco di parole

(Adnkronos) –

Sydney Sweeney è finita nel mirino per una trovata pubblicitaria di American Eagle. La star della serie statunitense 'Euphoria' è stata scelta come volto della campagna di jeans del noto brand, intitolata 'Sydney Sweeney has great jeans'. La frase gioca sull'assonanza tra le parole inglesi 'jeans' e 'genes' ovvero 'geni'. Un gioco di parole apparentemente innocuo che, però, ha sollevato diverse polemiche a sfondo razziale. Sui social viene rimproverato al brand di aver scelto un'attrice bionda, caucasica e con gli occhi azzurri. Sydney nel video promozionale parla dell'eredità genetica: "I geni vengono trasmessi dai genitori alla prole, spesso determinando tratti come il colore dei capelli, la personalità e persino il colore degli occhi", dice l'attrice, sottolineando come i geni influenzino il tratto di colore dei capelli e degli occhi. "I miei jeans sono blu", aggiunge Sydney, scatenando la polemica. La frase, infatti, da alcuni utenti è stata percepita come un doppio senso offensivo. Un tema altamente delicato in un contesto culturale come quello americano.