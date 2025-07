Sicurezza stradale nel nisseno, semafori sulla SP11. Il Libero Consorzio investe per la prevenzione e richiama al senso di responsabilità

Prosegue con determinazione l’impegno del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per migliorare le condizioni della rete stradale provinciale. Un impegno che si traduce in investimenti concreti: solo nelle ultime settimane sono stati stanziati fondi significativi per interventi mirati alla sicurezza, tra cui quello recentemente programmato lungo la Strada Provinciale 11, al km 0+250, un tratto tristemente noto per l’elevato numero di incidenti, anche mortali.

L’intervento prevede l’ammodernamento ed implementazione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, la collocazione di un sistema fisso di rilevazione della velocità (autovelox) e di bande rumorose. Per l’approvazione del progetto esecutivo è stata indetta giorno 17/07/2025 specifica conferenza dei servizi per l’acquisizione dei pareri da parte degli enti competenti.

Nelle more di espletamento delle procedure amministrative per l’affidamento dei lavori di che trattasi, si prevede l’installazione di un impianto semaforico temporaneo e relativa segnaletica per la regolazione del transito veicolare a senso unico alternato. Per la fornitura di che trattasi in data 21 luglio è stata pubblicata la gara di appalto.

“Siamo impegnati in un’azione costante e concreta per rendere più sicure le nostre strade – afferma il presidente del Libero Consorzio e sindaco di Caltanissetta, avv. Walter Tesauro –. I fondi investiti e quelli che stiamo programmando per i prossimi mesi rappresentano uno sforzo importante, che punta non solo a migliorare l’aspetto strutturale della rete viaria, ma soprattutto a ridurre i rischi per chi ogni giorno percorre queste arterie.”

Il presidente ha poi aggiunto: “Accanto agli interventi materiali, è giusto rivolgere anche un invito ai cittadini della provincia: strade più moderne e sicure non devono mai farci abbassare la guardia. Il rispetto delle regole e la prudenza alla guida restano fondamentali. Soprattutto in questo periodo estivo, con un incremento dei flussi veicolari, è importante che ciascuno faccia la propria parte con responsabilità e buon senso.”

Il Libero Consorzio continuerà a monitorare la rete stradale provinciale e ad attuare interventi mirati, nella consapevolezza che la sicurezza stradale è un valore che si costruisce giorno dopo giorno, attraverso la collaborazione tra istituzioni e cittadini.