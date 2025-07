Romania, motociclista italiano ucciso da orsa: ha filmato gli ultimi momenti

(Adnkronos) – Un cittadino italiano di 48 anni è stato ucciso in Romania da un'orsa, mentre percorreva in moto la zona montana del Transfagarasan, nota anche come 'La Follia di Ceausescu'. La vittima, conosciuta su Facebook con il nome di Omar Farang Zin, aveva pubblicato negli ultimi giorni diverse foto e video degli orsi incontrati lungo il suo tragitto. Proprio sul suo telefono, riporta il quotidiano romeno Gandul, è stato ritrovato un breve filmato che mostra il momento dell'attacco, secondo quanto riferito dalle squadre di soccorso che hanno recuperato il corpo.

L'orsa è stata abbattuta dai cacciatori, come confermato dal sindaco del comune di Arefu, sede dell’incidente. Il corpo dell'uomo, che presentava numerose ferite da morso, è stato trasportato all’Istituto di medicina legale per l'autopsia. La polizia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sta indagando per chiarire le circostanze esatte della tragedia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)