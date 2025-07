Roma, esalazioni monossido di carbonio in hotel in via Aurelia: 96 evacuati, 6 in ospedale

(Adnkronos) – Esalazioni di monossido di carbonio in un hotel in via Aurelia a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che hanno evacuato in via precauzionale 96 persone. Sei i ricoverati in ospedale oltre a un operatore del 118. I vigili del fuoco hanno sequestrato la caldaia. Dopo l’intervento le esalazioni sono terminate e gli ospiti sono potuti rientrare in hotel. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)