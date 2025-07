Rissa tra giovanissimi a Novi Pazar, ucciso in Serbia 17enne altoatesino

(Adnkronos) – Un 17enne altoatesino è stato ucciso in una rissa fra giovani avvenuta ieri sera nella città di Novi Pazar, nel sud della Serbia, al confine con il Kosovo. Secondo quanto riportato dai media locali, il 17enne avrebbe riportato diverse ferite da arma da taglio e altri tre giovani sarebbero rimasti feriti. Per la morte del ragazzo la procura ha chiesto la custodia cautelare del presunto assassino, un altro 17enne, A.K.: nella rissa sarebbero rimasti feriti altri tre giovani, ma non sarebbero in pericolo di vita. Il giovane, M.M., frequentava – riporta il sito 'Alto Adige' – la scuola professionale Johannes Gutenberg a Bolzano. Commossa la sindaca Fulterer: "Era ben integrato nella vita associativa e aveva recentemente completato il suo tirocinio estivo presso l'amministrazione comunale". All'origine dell'omicidio – si legge sul portale – ci sarebbe una lite. Proprio ieri, nella stessa città, ci sono state tensioni e violenze per proteste studentesche nel corso di una manifestazione antigovernativa". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)