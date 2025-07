Renzo Bufalino(PD): “Viabilità e acqua: la Sicilia non ha bisogno di slogan, ma di rispetto”

Caltanissetta, 17 luglio 2025 – «La Sicilia che si rialza non lo fa con le luci tricolore o con le passerelle politiche, ma con infrastrutture vere, servizi funzionanti e una visione strategica di lungo periodo». Così interviene il Segretario Provinciale del Partito Democratico di Caltanissetta, Renzo Bufalino, commentando le dichiarazioni del ministro Salvini in occasione dell’inaugurazione del Viadotto San Giuliano.

«Il Viadotto San Giuliano può rappresentare un’opera utile – prosegue Bufalino – ma non può essere assunto a simbolo risolutivo per una Sicilia centrale ancora tagliata fuori dai principali collegamenti ferroviari, con strade provinciali dissestate, trasporti pubblici ridotti al minimo e territori sempre più isolati. Parlare di “connessione” mentre un’intera provincia resta scollegata è pura retorica».

Il ministro ha poi definito “inaccettabile” che la Sicilia, nel 2025, sia ancora afflitta dalla crisi idrica. «Siamo d’accordo: non è accettabile – replica Bufalino –. Ma non è accettabile nemmeno che chi governa, sia a Roma che a Palermo, ci ripeta ciò che già sappiamo, come se fosse appena arrivato. Le risposte non possono ridursi a dichiarazioni d’intenti. Servono interventi immediati su dighe, reti idriche, impianti di depurazione e sistemi di distribuzione. E serve soprattutto una governance chiara, trasparente e dotata delle risorse necessarie, capace di affrontare l’emergenza senza perdere di vista una strategia a lungo termine.»»