Progetto Hyphen8 – Connecting Dot to Infinity: 34 giovani da tutta Europa a Mussomeli per riscoprire il benessere a 360°

MUSSOMELI – Aria di energia nuova si respira per le vie di Mussomeli grazie al progetto europeo Hyphen8, parte del programma ESC (Corpo Europeo di Solidarietà), che sta coinvolgendo ben 34 volontari internazionali divisi in due gruppi. Giovani provenienti da diversi Paesi europei hanno scelto di mettersi in gioco in Sicilia per un’esperienza di crescita personale, scoperta collettiva e promozione del benessere in tutte le sue forme. Il progetto, promosso dall’associazione Strauss APS, cofinanziato dalla Commissione europea, prende il nome da un simbolo di connessione: l’hyphen, la graffetta, ponte tra culture, persone, pratiche e idee. E come suggerisce il suo titolo, Hyphen8 abbraccia il concetto di benessere a 360°, ponendo attenzione all’equilibrio tra corpo, mente, alimentazione e connessione con la natura attraverso attività realizzate nell’ombrello de “Il parco che vive” e con il patrocinio del Comune di Mussomeli. Dall’arte al trekking: il benessere si pratica sul campo.

In queste settimane Mussomeli è diventata il palcoscenico di numerose attività gratuite, aperte a tutta la comunità, esperienziali e inclusive. Dai laboratori di LandArt, dove i partecipanti hanno dialogato con il paesaggio usando materiali naturali, agli incontri di alimentazione consapevole, che hanno stimolato riflessioni su cibo, sostenibilità e salute.

Non sono mancati momenti dedicati al movimento e alla presenza mentale: gli incontri di Yoga con Liú hanno offerto spazi di centratura e ascolto del corpo, mentre il Photosafari cittadino ha trasformato Mussomeli in una tela da esplorare con occhi nuovi, macchina fotografica alla mano. I volontari hanno anche riscoperto il territorio con uno stimolante trekking immersivo con “Gli Amici della MTB” e un’attività dedicata alla percezione sensoriale intitolata “Alla scoperta dei 5 sensi”, anticipando uno dei prossimi eventi clou del progetto. Lunedì 28 luglio: “I 5 Sensi” tornano in piazza. Il viaggio sensoriale continua con uno degli ultimi due eventi speciali aperto a tutta la cittadinanza: “I 5 Sensi – Un tour esperienziale”, in programma lunedì 28 luglio alle ore 18:30 in Piazza Umberto I. Un’occasione gratuita e aperta a tutti per vedere, ascoltare, toccare, annusare e gustare il mondo in un modo nuovo, guidati dai volontari ESC. Il percorso sarà composto da stazioni sensoriali, ognuna pensata per stimolare uno dei sensi in maniera creativa e coinvolgente, riscoprendo le piccole cose che rendono la vita quotidiana più piena e significativa. Un invito a rallentare, a essere presenti, a sentire. Un’esperienza che lascia il segno. Le attività di Hyphen8 a Mussomeli termineranno ufficialmente il 30 di luglio con l’ultima sessione di Yoga con Liù. Sicuramente, tali occasioni hanno arricchito Mussomeli di nuove esperienze, legami e momenti di bellezza condivisa. Non è solo un’occasione per i volontari di conoscere una realtà nuova e autentica nel cuore della Sicilia, ma anche per la comunità locale di aprirsi al dialogo interculturale e riscoprire il proprio territorio attraverso occhi freschi e curiosi. Strauss APS, con il supporto del programma ESC, continua così a costruire ponti e a promuovere esperienze trasformative, capaci di lasciare tracce profonde tanto nei partecipanti quanto nella comunità che li accoglie. Appuntamento lunedì 28 luglio, ore 18:30, Piazza Umberto I : non mancate: il mondo vi aspetta, con tutti e cinque i sensi.