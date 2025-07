Nuova rete ospedaliera: la nota della FP CGIL di Caltanissetta

“ Ancora una volta una rete ospedaliera che non parte dall’analisi dei bisogni ma che con grandissima approssimazione da risposte assolutamente insufficienti. È evidente che in queste condizioni lamentarsi successivamente della mobilità passiva che continua a crescere non ha senso”. Cosi in una nota la FP CGIL di Caltanissetta sulla nuova rete ospedaliera della provincia di Caltanissetta definita dall’Assessorato Regionale Salute e che sarà presentata alla Conferenza dei Sindaci che si terrà il 10 luglio presso l’Aula Consiliare del Comune di Caltanissetta. Negli Ospedali rischiano di saltare 36 posti, con forti penalizzazioni per il sud della provincia e tutto questo mentre non sono ancora conclusi i concorsi per la copertura dei posti vacanti tra i medici . Dopo l’approvazione della graduatoria per i posti di 41 medici da destinare al P.S. , solo tre contratti a tempo indeterminato verranno firmati , poca cosa rispetto alle reali necessità. E si continua a lasciare spazio alle cooperative, molte delle quali però sono pronte ad andare via dagli ospedali più piccoli.