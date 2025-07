Noleggio intelligente Audi Urban Value: la mobilità cambia ritmo

(Adnkronos) –

Audi ridefinisce i canoni del noleggio con Urban Value, una formula pensata per rispondere alle esigenze reali di chi utilizza l’auto in modo contenuto. Una proposta flessibile, sostenibile e conveniente, che mette al centro l’utilizzo effettivo del veicolo anziché il possesso, aprendo nuove prospettive nella mobilità urbana e nel mondo premium. Questa nuova soluzione è rivolta ai Clienti privati, in particolare a chi percorre pochi chilometri durante l’anno e desidera mantenere un’auto a uso esclusivo. Il canone mensile include tutti i servizi tipici del noleggio Audi, come l’assistenza stradale, le coperture assicurative e la manutenzione completa. Inoltre, il pacchetto base comprende 3.000 chilometri annui, con eventuali chilometri extra conteggiati a consumo, al costo di 0,29 euro/km. Urban Value è disponibile sulle Audi A1, Q2 e A3, offrendo un’ampia scelta tra compatte, SUV urbani e berline dal carattere premium. È prevista una durata contrattuale di 36 mesi, e la formula è aperta anche ai neopatentati, rendendola particolarmente interessante per giovani conducenti o famiglie in cerca di una seconda auto. L’eventuale superamento della soglia chilometrica è gestito in modo automatico grazie a un dispositivo a bordo che registra i percorsi. Il cliente può monitorare in tempo reale i chilometri percorsi tramite una app dedicata, che rende il controllo semplice e immediato. Il pacchetto include immatricolazione, RCA, tutela conducente, copertura per danni, eventi naturali, atti vandalici, furto e incendio, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Una formula pensata per chi vuole il massimo della tranquillità e del servizio, senza vincoli superflui. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)