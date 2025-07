Mussomeli, tre progetti di servizio civile al Comune: cerimonia di insediamento dei volontari

MUSSOMELI – Con la firma dei contratti da parte dei nuovi partecipanti, si è svolta lunedì mattina presso la sala Giunta del Comune, la cerimonia di avvio dei nuovi progetti del Servizio Civile Universale. I volontari assegnati al Comune presteranno servizio presso la Biblioteca Comunale, il Castello e il Museo. Ad accogliere i nuovi volontari, sottolineando l’importanza della loro presenza e del contributo che apporteranno alle attività comunali, sono stati il Sindaco on. Giuseppe Catania e l’assessore alle Politiche Giovanili, Jessica Valenza. Durante l’incontro è stato ribadito il valore del Servizio Civile Universale come percorso di crescita personale, di cittadinanza attiva e di partecipazione giovanile, con un riconoscimento al ruolo che i giovani volontari svolgeranno nei progetti per i quali sono stati selezionati. Questi i loro nomi: (al Castello) Estuardo sanchez, Denise Caruso, Salvatore Ginex, Aurora cardinale; (al Museo) Irene Messina, Gaia Piazza, Rossana alio, Daniel Calà; (alla Biblioteca Chiarangela Mistretta, Fabiola Mulè, Marzia Sorce.