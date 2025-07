Mussomeli, per l’anno scolastico 2025/2026 in arrivo nuovo scuolabus

MUSSOMELI – Nuovo scuolabus a partire dal prossimo anno scolastico, destinato al trasporto degli alunni delle scuole del territorio. Si tratta di un veicolo moderno, dotato delle più recenti tecnologie in materia di sicurezza, comfort e sostenibilità. “L’iniziativa – si legge in una nota del comune – si inserisce all’interno di un più ampio piano di rinnovamento dei servizi scolastici promosso dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di garantire ai bambini e alle loro famiglie un’esperienza di viaggio quotidiana più sicura, efficiente e confortevole”. Tra le principali caratteristiche del nuovo scuolabus da segnalare i sedili ergonomici e più comodi, per rendere il tragitto verso la scuola un momento piacevole e rilassante; l’Impianto di climatizzazione di ultima generazione, per assicurare una temperatura ottimale in ogni stagione; il Miglior isolamento acustico e tecnologie avanzate per la sicurezza a bordo. “Abbiamo voluto investire concretamente in un servizio fondamentale per la comunità scolastica – dichiara l’On. Giuseppe Catania, Sindaco di Mussomeli e Dirigente di Fratelli d’Italia –. Il nuovo scuolabus rappresenta non solo un importante passo avanti sul piano logistico e funzionale, ma anche un simbolo di attenzione verso i più piccoli, a cui garantiamo un trasporto più dignitoso, moderno e sicuro”. L’arrivo del nuovo scuolabus è previsto in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico 2025/2026. Il Comune di Mussomeli informerà le famiglie nei prossimi mesi con tutti i dettagli relativi al servizio.