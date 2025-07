Mussomeli, parrocchiani carmelitani pellegrini verso la cattedrale di Caltanissetta

MUSSOMELI – L’ottavario in onore di Maria SS. Del Monte Carmelo è iniziato con un preliminare pellegrinaggio giubilare a Caltanissetta dello scorso 8 luglio da parte dei parrocchiani carmelitani, guidati dal parroco Padre Rosario Castiglione. La prima tappa di preghiera è stata presso il Santuario “Signore della città”, a cui è seguita, poi, una processione penitenziale fino all’attraversamento della Porta Santa in Cattedrale; un terzo momento di preghiera è stato davanti al fonte battesimale per rinnovare le promesse Battesimali. Il pellegrinaggio si è concluso con la celebrazione in Cattedrale della Santa Messa presieduta (per la prima volta) da Padre Rosario Castiglione. Il parroco, nell’omelia, rivolgendosi ai suoi fedelissimi parrocchiani, così loi ha esortati: “In questo Anno Santo di redenzione, chiediamo con gioia al Signore che ci conceda la grazia, il perdono e la conversione per una nuova vita nello Spirito del Cristo Risorto nostra speranza, per vivere un cammino comunitario Parrocchiale di vera unità, ed essere così pellegrini di speranza, costruttori di amore fraterno, chiesa che cammina insieme nel tempo e desiderosa di crescere. Imploriamo l’ intercessione della Vergine Santa Regina della Pace e Madre del Monte Carmelo di accompagnarci e vegliare sul nostro cammino”. Padre Rosario ha poi ringraziato Mons. Gaetano Canalella Parroco della Cattedrale “Santa Maria La Nova” di Caltanissetta, che dopo la celebrazione della Santa Messa ha invitato i pellegrini suoi compaesani, a visitare la Cattedrale.