Mussomeli, inaugurata area attrezzata del Parco Urbano “S.Genco”

MUSSOMELI – E’ stato riqualificato e restituito alla comunità uno spazio funzionale del Parco Urbano “Salvatore Genco” con un’area attrezzata, realizzata grazie al sostegno della Democrazia Partecipata 2024 del Comune di Mussomeli. Un’area che prevede una zona picnic, Fitness zone, Campo di bocce, Gazebo arredato con tavoli e sedie per ii momenti di relax o lavoro all’aria aperta. Soddisfatta la presidente dell’”Isola che non c’era” Zina Falzone, associazione di promozione sociale, promotrice dell’ inaugurazione, appunto, della nuova area attrezzata, avvenuta poco dopo le venti del 28 luglio 2025, alla presenza del sindaco Giuseppe Catania, vice sindaco Seby Lo Conte e del parroco padre Liborio Franzù. La presidente dell’Associazione “L’isola che non c’era” Zina Falzone, in una nota scrive: “Con immensa gioia e orgoglio ieri sera abbiamo inaugurato la nuova area attrezzata all’interno del nostro amato parco urbano. Un luogo che sarà ancora più accogliente, vivibile a misura di cittadino grazie a un nostro progetto, attraverso uno strumento di grande valore civico: la democrazia partecipata. Il nostro progetto presentato nell’ambito dell’iniziativa del comune di Mussomeli per l’anno 2024, è stato scelto e votato dai cittadini, e questo lo rende ancora più significativo. E’ una testimonianza concreta di come la collaborazione, l’ascolto e la partecipazione attiva possano trasformare le idee in realtà. Un sentito ringraziamento va al comune di Mussomeli, in particolar modo al sindaco Giuseppe Catania, a tutta la sua giunta e i dipendenti comunali per il sostegno, l’impegno e la disponibilità che hanno dimostrato in ogni fase del progetto. un ringraziamento speciale va anche all’istituto “Hodierna”, nostro partner di progetto, che con grande entusiasmo hanno coinvolto tutti i suoi ragazzi nella realizzazione del campo di bocce e di tutta l’area. Un ringraziamento anche ai ragazzi dell’Istituto “Virgilio” che si prenderanno cura e manutenzione del verde, rendendo lo spazio bello e accogliente. Il loro impegno la loro creatività e la voglia di contribuire attivamente sono stati fondamentali, è un esempio concreto di come la scuola, quando dialoga con il territorio possa diventare un motore di cambiamento, educazione civica e senso di appartenenza. Bisogna ringraziare anche, chi con il proprio lavoro, le proprie competenze e la propria generosità, ha contribuito alla realizzazione concreta di questa area: Predil nelle persone di Filippo Giovanni e Mario, la Protecnel di Davide Nigrelli e Luca Faelli per la fornitura del materiale; Vincenzo Antinoro e Gero Corbetto e i fratelli “Fai da te” per il lavoro svolto all’interno del parco; Giuseppe Canalella per la disponibilità e il materiale messo a disposizione; Nino Russo per la generosa collaborazione; Vincenzo Castiglione, Pino Ricotta, Gianni Falzone, Filippo Messina e Luigi mattina per il prezioso aiuto fornito; Ezio Frangiamore che ci ha messo a disposizione il suo laboratorio, dimostrando grande spirito di condivisione. Quest’area non è soltanto un luogo fisico: è il simbolo di una comunità che sa ascoltare collaborare e agire per il bene comune, è uno spazio che da oggi sarà vissuto da famiglie, bambini, anziani, e giovani che questa inaugurazione sia solo l’inizio di un nuovo capitolo per la nostra comunità sempre più partecipativa, coesa e viva”. (ILVIDEO)