Mussomeli, Festa di San Pietro a Polizzello

MUSSOMELI – In perfetta simbiosi fra Amministrazione comunale, Pro Loco , Arnia, amici del borgo Polizzello, confraternita Maria SS del Carmelo del Carmelo, “La voce del borgo” torna a Polizzello all’Insegna di musica e tradizione in occasione della festa di San Pietro, il cui simulacro si venera nell’omonima chiesetta. Infatti, l’odierna giornata domenicale vede l’antica borgata in movimento in quanto i suoi contradaioli si riuniranno per partecipare alla festa religiosa di San Pietro con la celebrazione della messa presieduta dal parroco don Rosario Castiglione, a cui seguirà una breve processione del simulacro, accompagnato dal gruppo bandistico “Mons. Mellis del maestro Giuseppe Noto. Un evento che unisce devozione, musica e convivialità. Anche tanta musica folcloristica animerà il borgo in un clima coinvolgente e partecipativo, dove si potranno ammirare le attrezzature della civiltà contadina, messe a disposizione da Salvuccio Bellanca Frio. Un piccolo spazio anche per la degustazione di pasta e angurie per i presenti. Dunque, “La Voce del Borgo”, nel ricordo del passato con le sue storie e tradizioni.