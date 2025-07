Mussomeli, carmelitani in festa, messa all’aperto e confrati in processione col simulacro Madonna

MUSSOMELI – Era iniziato alcuni giorni fa con un pellegrinaggio giubilare alla Cattedrale di Caltanissetta l’ottavario in onore della Madonna del Carmelo, e ieri sera, sono stai celebrati i Vespri solenni per la ricorrenza mariana, durante i quali si è svolto il rito della cantata di confrati carmelitani con l’ammissione dei nuovi novizi e con l’atto di affidamento alla Madonna. In prima serata, poi, è stato previsto un momento ludico con spaghettata, anguriata ed assaggio di torte artigianali, coordinata dal presidente del comitato festa Giuseppe Paci. Intanto oggi, ancorché giornata feriale, la ricorrenza liturgica mariana, dopo il preliminare sparo dei 21 colpi a cannone che annuncia la festa, è celebrata con le messe della mattinata delle 8,30 – 10,30 – 11,30 e nel pomeriggio, alle ore 19, con la celebrazione della messa all’aperto, nella piazzetta Frangiamore, preceduta dalla recita del rosario. A seguire, la processione col simulacro accompagnata dall’omonima confraternita, di cui è superiore Angelo Montagnino. dalla banda musicale “Mons Mellis”, attraverso le strade che interessano la Via Caracciolo, Via Dante, Via Scalea, Via Caltanissetta, Via Tripoli, un tratto della Via Giacomo Longo, Via Trieste, Via Giambattista Bonfante, Via Diliberto e rientro in parrocchia, dove, all’ingresso, è prevista l’esibizione del coro dei Bambini dell’Associazione “Don Diego Di Vincenzo” con un canto corale, a chiusura dei festeggiamenti.