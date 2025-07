Milano, piromane incendia Balena Triennale: preso presunto responsabile

(Adnkronos) – Un piromane ha dato fuoco alla Balena, il cetaceo in cartapesta azzurra all'esterno della Triennale di Milano realizzata da Jacopo Allegrucci. La polizia di Stato è intervenuta intorno alle sei di questa mattina. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l'incendio. Il responsabile – a quanto si apprende dovrebbe essere un cittadino egiziano – è stato portato in Questura. Al momento dell'incendio erano presenti persone sul posto, ma non ci sono stati feriti. Sulle motivazioni del gesto – sempre a quanto apprende Adnkronos da prime informazioni – non si esclude alcuna pista e si sta verificando anche se il soggetto fosse sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti al momento dell'azione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)