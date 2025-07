Michele Di Graci debutta ufficialmente in Promozione con il Serradifalco: dal vivaio della Nissa ai grandi del calcio dilettantistico

SERRADIFALCO – Un nuovo capitolo si apre nella carriera di Michele Di Graci, giovane talento classe 2005, cresciuto calcisticamente tra le fila della Nissa. Dopo anni di militanza nel settore giovanile biancoscudato, Di Graci approda in Promozione con la maglia del Serradifalco Calcio, pronto a misurarsi con un campionato competitivo e ricco di ambizioni.

Difensore centrale di temperamento e visione, Di Graci rappresenta un autentico prodotto del vivaio nisseno: partito dai “Pulcini”, ha scalato con dedizione e costanza tutte le categorie giovanili della Nissa Sport Club, imponendosi come uno dei profili più promettenti del panorama calcistico locale. A certificare il suo percorso non solo la crescita tecnica, ma anche i risultati conquistati sul campo: da capitano della formazione Juniores, ha guidato la squadra alla vittoria di un prestigioso “double”, centrando prima il titolo provinciale e poi quello regionale con una finale vinta contro il blasonato Siracusa.

Non meno significativi i successi raccolti con l’Atletico Nissa Under 18, dove nel 2022 ha raggiunto il titolo di vicecampione regionale ed esordito per la prima volta in Promozione. Proprio quell’esperienza, sotto la guida dell’allenatore Alessio Sferrazza, si è rivelata decisiva per la sua maturazione calcistica: prestazioni solide, personalità da veterano e una predisposizione al sacrificio che hanno colpito addetti ai lavori e appassionati.

Adesso, la scelta del Serradifalco di puntare su di lui rappresenta una conferma del suo valore e delle prospettive di crescita: un innesto giovane ma già esperto, in grado di portare ordine in difesa, spirito di squadra e quell’energia che solo chi ha fame di emergere sa trasmettere.

Per Michele Di Graci è tempo di alzare l’asticella: il talento c’è, la mentalità pure. E se il buongiorno si vede dal vivaio, il futuro del calcio nisseno ha sicuramente trovato uno dei suoi protagonisti.