La Misericordia di Mussomeli a Catania: riunione centri distribuzione Banco Alimentare

MUSSOMELI – Si è svolta a Catania Presso il MAAS la riunione delle organizzazioni di volontariato dei centri di distribuzione del Banco Alimentare della Sicilia Orientale, per Mussomeli era presente la Fraternita di Misericordia nelle persone del Governatore Pinuccio Favata e del Vice Governatore Vittorio Catania, quest’ultimo con delega alla gestione della distribuzione del Banco Alimentare di Mussomeli. Alla riunione era presente Emanuela Zeggio del Banco Alimentare Nazionale, sono stati esposti i risultati, a livello Nazionale e Sicilia con particolare attenzione a quella orientale, del lavoro svolto dal Banco Alimentare in aiuto alle famiglie con difficoltà. La riunione si è accentrata sulla prossima Colletta Alimentare di sabato 15 novembre 2025 (salvo variazione), sono stati esposti i numeri a livello nazionale che nella passata edizione ha portato ossia, 7.900 tonnellate di materiale raccolto, 12.000 punti vendita impegnati, 155.000 volontari interessati e oltre 5 milioni di italiani che hanno donato. L’impatto sulla Grande Distribuzione Organizzata nella giornata della raccolta ha portato ad un aumento del materiale raccolto pari ad un +9.9% rispetto al 2023 e la settimana della raccolta ad un incremento dei volumi di vendita pari ad un + 21% rispetto alla media settimanale dell’anno, questo vuol dire che la Colletta Alimentare raccoglie come meglio specificato in seguito un +19% ma aumenta le vendite dei supermercati di un +21%. Mussomeli ha centrato un +16%, la provincia di Caltanissetta in totale un +13%, e la Sicilia in generale si è attestata ad un +19% del 2024 rispetto al 2023. A Mussomeli oltre alla Misericordia che da anche supporto organizzativo centrale, sono state impegnate altre associazioni e confraternite che voglio sempre menzionare -dice Vittorio Catania-, l’Arciconfraternita della Madrice, le confraternite di Sant’Enrico, San Giovanni e Carmelo, la conferenza San Vincenzo de Paoli, la Fratres e la Don Bosco. Senza il loro supporto da soli non avemmo potuto avere queste performance, e grazie, non per ultimo, ai cittadini che ogni anno con cuore donano beni di prima necessita, che voglio ricordare e sottolineare rimangono a Mussomeli e vengono distribuiti a Mussomeli. esto ci rincuora e sappiamo di fare del bene nonostante i costi del mantenimento di questa struttura organizzativa ci porta ad un costo annuo di oltre 3.000,00 € che vengono in parte coperti dalle associazioni sopra citate e allo stato attuale in una parte maggiore dalla Misericordia. A tal proposito – conclude Vittorio Catania – voglio sensibilizzare tutti ad effettuare una donazione a favore di questa struttura organizzativa o meglio ancora destinare il 5×1000 alla Misericordia di Mussomeli indicando il C.F. 91001490852 sulla dichiarazione dei redditi, le somme che riceviamo vengono come sempre investite sul territorio come più volte sottolineato e dimostrato e ci potrebbe aiutare anche in questo”.