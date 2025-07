Incidente tra Gela e Mazzarino, tre feriti gravi: uno elitrasportato al “Sant’Elia”

Grave incidente stradale questa mattina lungo una delle arterie di collegamento tra Gela e Mazzarino, nei pressi del bivio Judeca, a pochi chilometri dalla Strada Statale 626 Gela–Caltanissetta. Coinvolti nello schianto almeno due mezzi. Il bilancio provvisorio è di tre persone ferite in modo grave, tutte in codice rosso e con traumi multipli.

L’allarme è scattato intorno alle 11. Sul posto si è subito attivata la macchina dei soccorsi: sono intervenuti l’elisoccorso del 118, tre ambulanze, diverse pattuglie delle forze dell’ordine e i Vigili del fuoco. Proprio questi ultimi hanno operato con cesoie pneumatiche e attrezzature da taglio per liberare i feriti rimasti incastrati tra le lamiere contorte dei veicoli.

Una delle vittime, in condizioni particolarmente critiche, è stata stabilizzata sul posto e poi trasportata in elicottero all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le altre due persone, anch’esse in codice rosso, sono state trasferite in ambulanza agli ospedali di Gela e Caltanissetta.

Le cause dell’incidente non sono ancora state accertate e saranno oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Lo schianto è avvenuto lungo la diramazione della SP27, in un tratto già noto per la sua pericolosità.