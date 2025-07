Ilaria Sula, giudizio immediato per Samson: prima udienza il 12 novembre

(Adnkronos) – Giudizio immediato per Mark Antony Samson. Lo ha disposto il gip di Roma, accogliendo la richiesta della Procura, per il giovane, reo confesso dell'omicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula, uccisa lo scorso marzo nell'appartamento di via Homs nel quartiere Africano a Roma. La ragazza è stata ammazzata con tre coltellate al collo e abbandonata in una valigia in fondo a un dirupo nella zona di Capranica Prenestina. La prima udienza è fissata per il 12 novembre nell'aula bunker di Rebibbia davanti ai giudici della Terza sezione della Corte di Assise. Alla luce di tutti gli elementi, emersi nel corso dell'indagine i pm capitolini, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, contestano l'accusa di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione, oltre a quelle dei futili motivi e della relazione affettiva con la vittima e l'occultamento di cadavere. "O torna con me o la uccido", era uno dei messaggi trovati dagli inquirenti nel telefonino del giovane e da cui emerge il 'progetto' del femminicidio. Nell'ordinanza con cui lo scorso aprile è stato convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere, il gip Antonella Minunni aveva sottolineato come "ciò che colpisce è il suo atteggiamento di forte autocontrollo e lucidità, in particolar modo nella fase successiva all'omicidio di Ilaria. Nonostante egli avesse detto più volte di non riuscire a vivere senza Ilaria e a non immaginare una vita senza di lei, dopo averla brutalmente uccisa ed essersi liberato del cadavere della ragazza, riesce a rientrare nella normalità sin da subito". Per la madre di Samson invece il gip ha già disposto il giudizio immediato, accogliendo anche in questo caso la richiesta della Procura e per lei, la cui posizione è stata stralciata, la prima udienza è fissata il 10 dicembre davanti al giudice monocratico. La donna è accusata di concorso in occultamento di cadavere, aggravato dal nesso teleologico. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)