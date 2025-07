Gela. L’atleta Salvo Bianca premiato al Comune: parteciperà ai mondiali in Australia

Un altro prestigioso risultato per Salvo Bianca, convocato per i mondiali di atletica “Virtus” in programma in autunno a Brisbane, in Australia. Questa mattina l’atleta gelese è stato premiato in aula consiliare dall’assessore allo sport Peppe Di Cristina e dalla Presidente del Consiglio Comunale Paola Giudice. L’atleta, tesserato per la società “Anthropos” di Civitanova, parteciperà ai mondiali di atletica, che si disputeranno in Australia, dall’8 al 15 ottobre. Salvo Bianca, che ormai da anni miete successi, nazionali e non solo, è allenato dal padre Massimo. Ai mondiali sarà impegnato in diverse gare: salto in lungo, salto in alto e salto con asta e nelle staffette 4×100 e 4×400.

Ospite a Gela anche Mario Bertolaso, di Padova, campione mondiale della staffetta 4×100 e amico di Salvo.

Bianca ha vinto più di 25 titolo italiani di atletica leggera fra Ffisdir e Fispes. Vanta 9 record italiani fra salto in lungo, asta e alto oltre i 110 ostacoli, già campione europeo in Finlandia nel salto in lungo e lo scorso anno in Svezia a vinto tre medaglie di argento. Nel 2025 ha vinto 5 titoli italiani, tra gli altri quello di epthatlon con in nuovo record italiano. Dal Cip ha ricevuto la medaglia di bronzo al valore atletico.