Estate, nutrizionista: “Diete last minute tutte simili, durano poco e fanno male”

(Adnkronos) – Le diete ‘last minute’ tipiche di questo periodo, che puntano a un rapido calo dei peso in vista dell’appuntamento ormai imminente con spiagge e vacanze, “sono tutte molto simili. E tutte portano a risultati che durano poco e, in più, mettono anche a rischio la salute”. E’ il monito di Giorgio Calabrese, presidente del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare del ministero della Salute, sentito dall’Adnkronos Salute. “Dobbiamo essere estremamente chiari: in questo momento – precisa Calabrese – le persone non vogliono fare la dieta, vogliono dimagrire. E cercano escamotage. E il principale strumento è la dieta iperproteica, negli ultimi tempi superata dalla dieta chetogenica. Ma si tratta di due ‘sorelle’. Nella dieta chetogenica c’è il 75% di grassi, il 20% di proteine, il 5% di carboidrati. Nella dieta iperproteica, invece, si portano le proteine ad altissima concentrazione, 40, 50, anche 60%, i grassi si tolgono il più possibile e si riduce il livello di carboidrati. Altri fanno invece direttamente la low carb e la very low carb, cioè praticamente tolgono completamente i carboidrati. Tutte queste diete hanno diversi nomi, ma tutto sommato sono tutte figlie dello stesso padre, Robert Atkins, che nel 1951 inventò la dieta iperproteica: pochi carboidrati e più proteine”. Ma i cibi proteici scelti sono quelli “di origine animale – osserva Calabrese – quindi le carni rosse e bianche, i pesci, le uova, i formaggi stagionati. Niente legumi perché ci sono gli amidi. E neanche si possono mangiare solo le verdure, perché hanno pochissime proteine. Quindi ci si carica di cibi di origine animale che si portano comunque dietro dei grassi. Sono prodotti che fanno perdere liquidi, che fanno assemblare le proteine e hanno effetti sul peso che durano poco. Chi fa questo tipo di dieta più di 3 o 4 giorni – avverte lo specialista – rischia chiaramente dei danni al rene e al fegato e anche il cuore protesterà”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)