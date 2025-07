Estate Acquavivese 2025: stasera l’avvio.

ACQUAVIVA – Un nutrito carnet di appuntamenti estivi interesserà il piccolo centro nisseno che annualmente si ripopola in occasione delle festività paesane di agosto. Ecco un primo stralcio: già da stasera domenica si inizia con un cinema all’aperto nel piazzale delle scuole elementari a cura dell’associazione “Scrusciu du Platani”. Si prosegue con stasera 28 luglio alle ore 21 con Sport& Family con giochi e gonfiabili in Piazza Municipio; il 29 alle ore 22 con Schiuma Party&Dance in Piazza Municipio; il 30 alle 22, Claudio Baglioni tribute show; il 31 alle 21, esibizione di arti marziali a cura della scuola “Koshido Budo”; alle ore 22, “4 cianchi in Padella” con Stefano Piazza: a seguire si balla con Fonzie in Piazza Plado Mosca; il primo agosto venerdì, alle ore 18, Scrusciu d’aperitivo con i Los Locos Band a cura dell’associazione Scrusciu du Platani . Piazza Marconi; alle ore 22, Rewind viaggio musicale nei mitici anni ’80 con Just Fun 80 & DJ Rozbert – Piazza Plado Mosca; il 2 agosto sabato, Notte bianca, Serata danzante Piazza Municipio; alle ore 23, Simone Medea & Band in concerto, a seguire dj Vincenzo La Palerma, dj Omega e Vocalist Stefano Cairone – Piazza Plado Mosca. CARMELO