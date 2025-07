Domenica di sangue sulle strade: perde la vita donna incinta 33enne. L’appello ai giovani nisseni, prudenza sulla 640 e verso le mete estive

Domenica di sangue sulle strade italiane, con una lunga scia di incidenti che hanno segnato una delle giornate più tragiche di questa estate. Numerosi sinistri, sparsi in varie regioni, hanno provocato vittime e feriti gravi, tra cui spicca per la sua drammaticità la morte di una donna di 33 anni, incinta, coinvolta in un violento incidente in Puglia. Un episodio che scuote profondamente le coscienze e riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale.

Con l’estate e le partenze verso le località balneari, il rischio sulle strade cresce esponenzialmente. La SS640, che collega Caltanissetta ad Agrigento e alle spiagge di San Leone e Realmonte, è tra i percorsi più battuti dai giovani nisseni, soprattutto nei fine settimana. Parallelamente, non meno trafficate sono le tratte autostradali che portano verso Cefalù, attraverso la Palermo-Catania, meta molto amata dai ragazzi per le vacanze estive.

L’autostrada, spesso “invitante” per la velocità, è un pericolo silenzioso: basta una distrazione o un eccesso di sicurezza per trasformare una giornata di mare in una tragedia irreversibile.

Un appello va soprattutto ai neopatentati, affinché affrontino i viaggi verso Cefalù, San Leone e la riviera agrigentina con la massima prudenza. Rispettare i limiti, evitare di bere alcolici alla guida, mantenere la giusta distanza di sicurezza e allacciare le cinture non sono semplici regole, ma strumenti per salvaguardare la vita propria e altrui.

L’incidente di questa domenica, che ha strappato via la vita di una giovane donna incinta, deve essere un monito per tutti: ogni viaggio merita attenzione e responsabilità, perché la strada non perdona leggerezze.

5 regole d’oro per viaggiare sicuri

Mai alcol alla guida: un bicchiere può essere fatale. Cinture sempre allacciate, anche nei sedili posteriori. No al cellulare: la distrazione è la causa principale di incidenti. Rispettare i limiti di velocità e adeguarsi al traffico e alle condizioni meteo. Fare pause frequenti, soprattutto nei viaggi lunghi o nelle ore calde.

La prudenza resta la migliore alleata di ogni automobilista. Non basta affidarsi alla fortuna o alla propria abilità di guida: rispettare le regole significa rispettare la vita. L’estate è tempo di spensieratezza, ma la consapevolezza che ogni errore può costare caro deve accompagnare ogni chilometro percorso, affinché il viaggio sia solo un ricordo di gioia e non di dolore.