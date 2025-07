Decadenza collegio revisori dei conti del comune di Mussomeli. Bando per nuovo reclutamento

MUSSOMELI – A seguito di presentazione delle dimissioni del 30 giugno 2025 dei revisori dei conti Francesca Mazzola e Nicola Impastato, inoltrate al segretario Comunale, al sindaco di Mussomeli e al presidente del Consiglio, si è riunito nei giorni scorsi il Consiglio comunale convocato dal presidente Avv. Gianluca Nigrelli per la trattazione dell’unico punto, all’ordine del giorno, appunto, delle anzidette dimissioni. Lettere in cui si elencavano delle disfunzioni rilevate nello svolgimento delle loro mansioni e dei rapporti intercorrenti con il presidente dai revisori dei conti Giovanni Fileccia. Il consiglio, dopo avere ascoltato l’intervento del revisore dei conti Nicola Impastato, presente alla riunione, prende atto della anzidette lettere di dimissioni, constatando la decadenza dell’intero collegio dei revisori. Intanto è stato pubblicato il bando per il reclutamento e la successiva nomina del collegio dei revisori dei conti del comune di Mussomeli per il triennio 2025–2028, ai sensi dell’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000 e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. L’oggetto del bando prevede la nomina di n. 3 componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui uno con funzione di Presidente, da individuarsi tramite sorteggio tra gli iscritti all’elenco dei revisori degli enti locali in fascia adeguata, tenuto dal Ministero dell’Interno. La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per le ore 24,00 del giorno 26 Agosto 2025. La domanda, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere inviata secondo le modalità indicate nel bando disponibile sul sito istituzionale.