Cinquant’anni insieme: Gaetano Augello e Giusy Riggi festeggiano le nozze d’oro nella chiesa di Sant’Alberto Magno a San Cataldo

Mezzo secolo d’amore, di vita condivisa, di sfide superate fianco a fianco. Oggi, 20 luglio 2025, Gaetano Augello e Giusy Riggi festeggiano il loro 50esimo anniversario di matrimonio, celebrando le nozze d’oro con una cerimonia ricca di emozione e significato nella chiesa di Sant’Alberto Magno, a San Cataldo.

Una scelta non casuale. Nonostante la coppia viva oggi a Caltanissetta, è proprio nella parrocchia sancataldese che, esattamente cinquant’anni fa, Gaetano e Giusy pronunciarono il loro primo “sì”, dando inizio a un cammino condiviso. Tornare in quella stessa chiesa, mezzo secolo dopo, ha rappresentato per loro non solo un gesto simbolico, ma anche un ritorno alle radici, alla memoria di un giorno che ha cambiato per sempre le loro vite.

La loro è una storia semplice e straordinaria allo stesso tempo. Come spesso accade nelle grandi storie d’amore, tutto è iniziato con un incontro casuale, con l’imbarazzo delle prime parole, con l’emozione di un primo bacio. Poi la scelta: camminare insieme, affrontare la vita mano nella mano, costruire una famiglia, condividere sogni, sacrifici e quotidianità. Una promessa mantenuta giorno dopo giorno, tra rinunce e traguardi, tra lavoro, fatica e sorrisi.

Oggi Gaetano e Giusy sono circondati dall’affetto delle loro tre figlie, dei generi, dei cinque adorati nipoti e di tanti amici e parenti che hanno voluto rendere omaggio a una coppia che rappresenta un esempio concreto di amore duraturo, fatto non di gesti eclatanti ma di presenza costante, dedizione e rispetto reciproco.

La celebrazione delle nozze d’oro non è solo una festa, ma un momento di riflessione su cosa significhi davvero costruire una vita insieme. In un tempo in cui tutto sembra scorrere veloce e in cui i legami duraturi appaiono sempre più rari, la storia di Gaetano e Giusy ricorda a tutti che l’amore vero esiste, e che resiste.

Ai due sposi, che oggi rinnovano il loro patto d’amore con la stessa intensità del primo giorno, vanno gli auguri più sinceri per tanti altri anni di serenità e complicità.