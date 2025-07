Caltanissetta. Servizio Civile Universale, pubblicate le graduatorie: 16 unità a disposizione del Comune

Sulla pagina dedicata del sito istituzionale è possibile visionare l’elenco degli idonei selezionati per ogni progetto. I volontari presteranno servizio a partire dalla fine di settembre

Il Comune di Caltanissetta, sulla pagina dedicata al Servizio Civile Universale, ha pubblicato le graduatorie dei candidati risultati idonei selezionati, idonei non selezionati ed esclusi, che hanno partecipato al relativo colloquio dello scorso 7 aprile 2025.

Si tratta di 16 unità che saranno impiegate presso gli uffici comunali e che rappresenteranno un supporto importante per i servizi erogati dall’Ente.

Sono stati selezionati nello specifico 6 giovani, di cui 2 con minori opportunità, per il progetto “IL CERCHIO DELLA VITA” e 10 ragazzi, di cui 3 in situazione di difficoltà economica, per il progetto “MORE INFORMATION”.

“Il servizio civile è un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva e un contributo allo sviluppo sociale, culturale ed economico della nostra comunità – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Giovanili e Sociali Ermanno Pasqualino.

Al centro delle attività ci sono sempre i giovani, che attraverso questo servizio sperimentano la condivisione di valori umani e solidaristici e un senso di appartenenza alla propria comunità, che deriva da un impegno prestato a tutela delle categorie di persone più deboli.

L’importanza del servizio civile può essere espressa attraverso un duplice aspetto: da un lato forma l’impegno civile e incentiva la crescita dei giovani, che acquisiranno nuove competenze; allo stesso tempo, rappresenta un beneficio per gli uffici, perché contribuirà a migliorare i servizi del Comune”.

La data presunta di avvio dei progetti è il 23 settembre 2025.

Clicca sul link di seguito per consultare le graduatorie:

https://caltanissetta-api.municipiumapp.it/s3/1099/allegati/servizio-civile-universale-pubblicazione-graduatorie.pdf

Per ulteriori info, visita la pagina dedicata: https://www.comune.caltanissetta.it/it/page/servizio-civile-universale