Caltanissetta, FOReIP: al via i corsi del programma regionale GOL

Saranno avviati entro il mese di settembre 2025 i corsi del programma Regionale GOL della FOReIP presso le sedi del noto Ente nisseno site in Caltanissetta Via G.Borremans n.8, Niscemi Via R.Elena n. 95, Mussomeli Via Gentile n.1.

Le attività corsuali rispettivamente da 40, 80 e 250 ore daranno la possibilità a tutti i disoccupati di lungo corso, soggetti in NASPI, beneficiari di assegno di inclusione, soggetti in supporto formazione lavoro, di conseguire un attestazione di competenza e di avere riconosciuta una indennità oraria di euro 3,50 che per i soli soggetti in SFL si aggiunge al contributo mensile di euro 500,00 erogato dall’ INPS agli aventi requisito che frequentano un corso di formazione professionale. Tutti gli interessati hanno tempo sino a venerdì 8 agosto per contattare la FOReIP e avere riservato uno dei pochi posti disponibili destinati all’ avviso Regionale.

Contatti: 093429250 www.foreip.com