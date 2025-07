Caltanissetta. Doppio traguardo raggiunto all’IISS Luigi Russo: mamma e figlia si diplomano insieme in Biotecnologico Sanitario

Un traguardo doppio, emozionante e simbolico quello raggiunto all’IISS Luigi Russo, diretto dalla prof,ssa Maria Rita Basta, dove Donatella Di Grigoli e sua figlia, Alessia Pirrello, hanno ricevuto insieme il diploma in Biotecnologico Sanitario, seppur seguendo percorsi diversi: la madre frequentando il serale CPIA, pioniera della prima quinta del corso serale, e la figlia il corso diurno (5^ A Biotecnologico).

Donatella Di Grigoli, diplomata con la votazione di 100/100, è stata una delle prime studentesse a completare con successo il percorso serale del CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) nell’indirizzo Biotecnologico Sanitario. Un’opportunità nata per chi, come lei, crede nel “lifelong learning” , l’idea che la formazione possa arricchire la vita a qualsiasi età.

Alessia Pirrello 19 anni, invece, ha frequentato il corso diurno della 5^A Biotecnologico Sanitario, condividendo con la madre la stessa passione per le scienze e la ricerca. Seppur in classi diverse , una di giorno, l’altra di sera, le due hanno spesso studiato insieme, sostenendosi a vicenda.

Per l’IISS Luigi Russo, questa doppia maturità rappresenta un vanto e un esempio di come la scuola possa essere un luogo di crescita, non solo per i giovani, ma anche per chi decide di riprendere in mano i libri. Ora mamma e figlia guardano al futuro: entrambe interessate al settore sanitario, potrebbero continuare gli studi all’università o specializzarsi nel campo delle biotecnologie. Intanto la loro storia è già un’ispirazione per chi crede che “non è mai troppo tardi” per realizzare un sogno.

Un diploma, due generazioni, un solo grande messaggio: la conoscenza è un valore che unisce.