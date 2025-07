Buone notizie per il presidio ospedaliero di Mussomeli. Giuseppe Catania: “L’Ospedale non si tocca”

MUSSOMELI- Il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania in una sua nota così ha scritto: “Ho atteso di vedere la proposta ufficiale e definitiva che approderà alla commissione sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana martedì 29 luglio prossimo. Adesso posso comunicarlo: l’Ospedale “Maria Immacolata Longo” di Mussomeli continuerà a vivere e a servire il nostro territorio con la dignità e il rispetto che merita. La proposta di modifica alla revisione della rete ospedaliera 2025 che avevo presentato in Assessorato Regionale Salute è stata approvata. Dunque il nostro ospedale con la nuova rete ospedaliera avrà: Chirurgia generale: 6 posti (4 DO + 2 DH); Medicina generale: 14 posti (12 DO + 2 DH); Ortopedia e traumatologia: 10 posti (8 DO + 2 DH); Pediatria: 2 posti (1 DO + 1 DH); Recupero e riabilitazione funzionale: 6 posti (6 DO + 0 DH); Lungodegenza: 8 posti (8 DO + 0 DH); Inoltre saranno operativi i seguenti servizi: Radiologia; Laboratorio analisi; Pronto Soccorso: Servizio di anestesia; Direzione sanitaria/di presidio; Oculistica; Ostetricia e ginecologia; Gastroenterologia; Dialisi; Cardiologia; Oncologia. Avremo dunque un potenziamento del servizio oculistica e l’attivazione di due nuovi servizi: Cardiologia e Oncologia. Un risultato straordinario frutto di un impegno concreto, determinato e coerente a difesa della sanità pubblica nelle aree interne della Sicilia. Ringrazio con grande riconoscenza l’Assessore alla Salute Daniela Faraoni e il Direttore Generale dell’Assessorato Salvatore Iacolino per aver ascoltato le istanze che ho rappresentato con forza e chiarezza. La loro sensibilità e apertura al dialogo hanno fatto la differenza. Un grazie speciale agli amici On. Giorgio Assenza, capogruppo all’ARS, e On. Pino Galluzzo, componente della Commissione Sanità ARS, esponenti di Fratelli d’Italia, per il supporto convinto e decisivo alla proposta che come Comune avevamo presentato”

