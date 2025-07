Belen è in dolce attesa? Lei rompe il silenzio: “Grazie, è il lattosio”

(Adnkronos) – Un semplice scatto al mare ha scatenato la curiosità dei follower: Belen è incinta? La showgirl argentina, attualmente in vacanza in Sardegna, è stata protagonista di un dibattito social dopo aver pubblicato alcune foto delle sue vacanze estive in riva al mare. "Ma è di nuovo incinta?", si legge tra i commenti del carosello di foto in cui Belen è stata immortalata al mare al tramonto, con una luce soffusa che gioca uno strano effetto ottico, complice anche la salopette di jeans indossata dalla conduttrice. Lei ha voluto rispondere e fare subito chiarezza, con ironia: "È la salopette. Grazie e anche il lattosio". Al momento quindi nessuna presunta gravidanza per Belen Rodriguez, già mamma di due bambini: Santiago, nato dall'amore con Stefano De Martino, e Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. Durante la sua vacanza in Sardegna, la showgirl è stata avvistata da Chi in compagnia di Andrea Foriglio, osteopata ed ex corteggiatore di Uomini e Donne. Tuttavia, pare tra i due ci sia solo una semplice amicizia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)