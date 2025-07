A Milena il Caffè Letterario “L’Anticu nun sbaglia mai”: un tributo alla saggezza popolare e all’eredità culturale di Arturo Petix

Nel cuore dei festeggiamenti per il Centenario dell’Autonomia Amministrativa del Comune di Milena, l’appuntamento più atteso è quello con il Caffè Letterario “L’Anticu nun sbaglia mai”, in programma giovedì 31 luglio alle ore 21:30 in Piazza Garibaldi. L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale con il contributo dell’Assessorato Regionale agli Enti Locali e della Pro Loco, celebra non solo i cento anni della comunità, ma anche la figura di uno dei suoi figli più illustri: Arturo Petix.

Profondo conoscitore della cultura popolare e grande appassionato delle radici milocchesi, Arturo Petix è passato alla storia locale come uno dei principali promotori dell’identità culturale di Milena, alla quale ha dedicato libri, ricerche e interventi teatrali. Autore della raccolta di proverbi e detti popolari “L’Anticu nun sbaglia mai”, Petix ha saputo restituire valore alla parola degli anziani, ai motti della tradizione orale e alla saggezza contadina, preservandoli come patrimonio collettivo.

Il suo impegno per la cultura del territorio gli è valso la dedica di una via, un museo e persino una compagnia teatrale che porta il suo nome. Milena, in questo modo, ha scelto di custodire la memoria di un uomo che ha fatto della divulgazione culturale la sua missione.

Durante la serata interverranno Giovanni Petix, con una biografia inedita sull’autore, e Rebecca Petix, che ne ricorderà il profilo umano e familiare. Il magistrato Gianbattista Tona offrirà una riflessione sull’attualità dei proverbi raccolti da Petix, mettendo in luce come la saggezza popolare, spesso sottovalutata, sia invece uno strumento prezioso per leggere il presente. A coordinare e moderare l’incontro sarà il professor Isaia Carmelo Saia.

Al termine della serata, verrà distribuito il volume “L’Anticu nun sbaglia mai”, testimonianza viva di una comunità che, anche nel contesto delle celebrazioni ufficiali, continua a dare valore ai propri “petit secreti”: quegli antichi saperi che non smettono mai di insegnare.