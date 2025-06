Un giorno a bordo dei ragazzi del “G.B. Hodierna” Mussomeli

MUSSOMELI – MUSSOMELI – (DALLA SCUOLA) – Ci sono giorni nei quali i progetti vengono coronati da esperienze straordinarie e il 30 maggio è stato uno di quei giorni. La scuola ormai si avvia alla conclusione di un anno denso di attività didattiche e progettuali, ma a scuola la parola “fine” non esprime lo stesso significato conclusivo che comunemente le si attribuisce altrove: a scuola “fine” è sinonimo di “inizio”. Così è accaduto che, a conclusione dei progetti finanziati dal PNRR D.M. 19, gli alunni dell’I.I.S. Giovan Battista Hodierna hanno trascorso un giorno a bordo della nave da crociera Costa Toscana, visitando una realtà che promette vacanze da sogno e comprende tutte le attività proprie di una grande città. È stato inevitabile, allora, per i ragazzi del Turismo ammirare le imponenti strutture ricettive e ipotizzare che gli ospiti della nave possano venire nel cuore della Sicilia per conoscere il castello di Mussomeli o le tante chiese del medievale centro storico della città di Manfrida… E così, sognando in grande, è stato consegnato al Comandante della nave un QR code che rimanda a un possibile itinerario di escursione. Altrettanto stimolante si è rivelata la visita per i ragazzi degli indirizzi Sistemi Informativi Aziendali e Amministrazione Finanza e Marketing che hanno avviato calcoli e stime tentando di quantificare il valore economico della Costa Toscana, ipotizzando piani finanziari per un possibile tour turistico. Ma il sogno più grande sembra aver preso forma negli sguardi incantati dei ragazzi dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica del Professionale che, nella sala macchine della nave e nella cabina di comando, tra monitors, timoni, leve e bottoni, hanno visto cosa può essere mosso dalla meccanica. Insomma in un giorno a bordo è stato possibile dare propellente vitale al progetto di future carriere o di indimenticabili vacanze sulla Costa Toscana e su transatlantici capaci di accogliere i sogni, a scuola, accesi nel cuore e nelle menti dei ragazzi di oggi che saranno gli adulti di domani. Un particolare ringraziamento va a quanti hanno collaborato alla realizzazione della visita a bordo: agli Uffici USMAF-SASN Sicilia del Ministero della Salute; al personale della nave che ha accolto e guidato i ragazzi, facendo vivere al gruppo una magnifica esperienza formativa; al comando di bordo della Costa Toscana che ha dedicato agli alunni una parte del suo prezioso tempo spiegando l’importanza del ruolo del comando nelle dinamiche di gestione sinergica della nave; al Responsabile Formazione e Sviluppo degli uffici di Genova, Alessandro Frati, persona di grandissima sensibilità e preparazione che ha curato e guidato la visita sulla nave attenzionando tutti i passaggi e trasformandola in un’esperienza di grande successo che ha lasciato un segno indelebile nel percorso formativo dei ragazzi e degli insegnanti coinvolti. Grazie e… Vento in poppa sempre!