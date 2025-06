Tragedia a Vienna, muore la giovane hostess palermitana Aurora Maniscalco: giallo sulla caduta

È morta in ospedale Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana di 24 anni precipitata nei giorni scorsi dal terzo piano di un palazzo a Vienna. La ragazza, trasferitasi da poco nella capitale austriaca per motivi di lavoro, è deceduta nella serata di ieri a causa delle gravissime ferite riportate nella caduta.

La dinamica dell’accaduto è ancora avvolta nel mistero. La polizia austriaca ha aperto un’inchiesta per chiarire i contorni della vicenda, non escludendo che si possa trattare di qualcosa di diverso da un tragico incidente. Al momento dell’accaduto, la giovane si trovava in compagnia del fidanzato, un ragazzo di 27 anni, anche lui palermitano, che è stato ascoltato dagli investigatori.

I genitori della vittima, informati immediatamente della drammatica notizia, sono partiti alla volta di Vienna, dove sono stati accolti dall’ambasciata italiana.

La morte della giovane ha sconvolto la comunità palermitana, dove Aurora era molto conosciuta e stimata. In attesa di conoscere l’esito delle indagini, resta il dolore per una vita spezzata troppo presto in circostanze ancora tutte da chiarire.