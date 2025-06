Sartoria sociale ad Aci Catena grazie a norma a firma di Marano (M5s): “Spazio di legalità e inclusione lavorativa”

La deputata regionale e la sindaca Margherita Ferro: “Un progetto dedicato alle donne all’interno di un immobile confiscato alla mafia: messaggio forte ai cittadini”.

“Sono felice di vedere concretizzarsi un progetto a cui ho creduto molto fin dall’inizio. Un progetto che è frutto di un percorso virtuoso avviato insieme alla sindaca Margherita Ferro e che guarda alle donne e al loro riscatto sociale. Grazie alla norma che porta la mia firma, la sartoria diventerà un punto di riferimento per tutte quelle donne, vittime di violenza, disoccupate o diversamente abili, che non hanno mai perso la speranza. Allo stesso tempo, l’utilizzo di un bene confiscato alla mafia per una così nobile finalità dà ancora più forza al messaggio che vogliamo lanciare ai cittadini”.

Lo afferma Jose Marano, parlamentare regionale del Movimento Cinquestelle, promotrice del finanziamento destinato alla realizzazione di una sartoria che sorgerà ad Aci Catena, in provincia di Catania.

“Non era tutto scontato – aggiunge Marano – spesso stanziamo fondi ma poi i progetti si arenano e si perdono nei cassetti della burocrazia oppure i comuni non rispondono all’input che arriva dalla politica. Questa iniziativa dimostra che la sindaca Margherita Ferro ha a cuore il bene della sua città”.

“La politica si fa col cuore – ha commentato Margherita Ferro – Siamo grati all’onorevole Marano e la ringraziamo per aver dimostrato ancora una volta grande sensibilità per i temi femminili. La sartoria sociale adesso ha i piedi per poter camminare. Ospiterà dei corsi di formazione e sarà arredata con tutti i macchinari che serviranno a mettere tante donne nelle condizioni di esprimere il proprio talento. Dalle tante maestranze presenti sul nostro territorio deriva un potenziale enorme che adesso potrà trovare piena espressione”.