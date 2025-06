Risiko, I° Master “Città di Caltanissetta”: vince Andrea Kiswarday del Club Eclettica

La scorsa domenica sera, all’Eclettica Street Factory di via Rochester, si è concluso il I° Master “Città di Caltanissetta” di Risiko! L’importante evento di caratura nazionale assegnato da Editrice Giochi al Club nisseno e con il patrocinio del Comune di Caltanissetta ha visto la partecipazione di 72 tra giocatrici e giocatori, provenienti da club di tutta la Sicilia e con la presenza di giocatori di Monza, Venezia, Bologna, Genova etc. Il Master giocato nella splendida location di Eclettica Street Factory ha visto tutti i giocatori impegnarsi in due partite una di mattina ed una in primo pomeriggio. Alla fine delle due partite è stata stilata una classifica che ha visto i primi sedici accedere, divisi in quattro tavoli, alle semifinali e dopo circa due ore di partite hanno vinto i loro rispettivi tavoli, accedendo alla finale: Magdara Laconeo (Catania Il Vulcano), Mirko Ragusa (Acireale World Domination), Salvatore Mamola (Palermo Eagles) e Andrea Kiswarday (Caltanissetta Eclettica).

La finale seguita attentamente dalla commissione arbitrale, presieduta da Dario Aceti del club “Monzamici”, uno degli esperti a livello nazionale di Risiko!, è durata 95 minuti circa e ha visto la vittoria dell’appartenente al Club “Eclettica” Andrea Kiswarday che ha ricevuto in premio un trofeo realizzato per l’occasione dall’artista ceramista Maria Pia Matraxia ed il diritto partecipare al Campionato Nazionale Individuale 2026.

Andrea Kiswarday , 27 anni laureato in Ingegneria Biomedica all’università di Palermo, gioca a Risiko! dal 2023 presso il Club nisseno “Eclettica” di cui è socio e giocatore. Il suo hobby? Giocare a Risiko! e ogni tanto a Scarabeo.

“Sono felice di avere vinto, anche se incoraggiato dai miei compagni di gioco, non credevo di potercela fare – dichiara il vincitore- e invece sono riuscito a gestire i miei punti sulla plancia di gioco e, grazie alla fortuna nel lancio dei dadi a conquistare la vittoria finale. Ringrazio il mio Club “Eclettica” per il supporto e per la perfetta organizzazione dell’evento”.

IL club nisseno ha anche piazzato tra i primi venti ben 4 giocatori: Andrea Kiswarday, Claudio Lombardo, Giulia Gulino e Calogero Ranieri Maira, quest’ultimo arrivato quinto nella classifica generale.

“Siamo contenti-dichiarano dal direttivo- e soddisfatti. Tutto è andato bene ed i complimenti ricevuti da tutti i partecipanti ci fanno felici e ci incoraggiano ad andare avanti nell’organizzazione di altri eventi di questo tipo. Eppoi vedere vincere un nostro socio ci riempie di gioia e siamo orgogliosi del risultato complessivo. Avere quattro nostri soci tra i primi venti in classifica è stupendo. Ringraziamo il Comune di Caltanissetta per il patrocinio datoci e tutto lo staff di Eclettica Street Eclettica per la professionalità dimostrata”:

Alla fine del torneo sono stati premiati, oltre ai primi quattro e alla commissione arbitrale, il giocatore più giovane: Luca Mastrosimone di soli sette anni; il giocatore che arriva da più lontano: Dario Aceti da Monza e il diciassettesimo in classifica ( che per poco non va in semifinale): Bruno Scottà da Mestre.