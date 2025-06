Noi Moderati, presentato il nuovo organigramma provinciale: visione al 2035 per il rilancio del Nisseno

È stato ufficializzato dal coordinatore Michele Vecchio l’organigramma provinciale del partito Noi Moderati di Caltanissetta, “vogliamo costruire una classe dirigente che si senta prima comunità di persone tra le persone, una classe dirigente che sappia essere motore dello sviluppo e popolare nella modalità. La nostra assemblea provinciale, al di là degli aspetti formali, sarà un AGORA’, convocata frequentemente ed aperta al contributo di tutti”. Ha inoltre tracciato le linee guida del programma politico e rilanciato l’iniziativa CALTANISSETTA 2035 che individua e diversifica le aree di intervento dei tre ambiti della provincia; a nord valorizzazione dei siti minerati, per un’offerta di rilancio nel settore del turismo minerario e degli agriturismo, al centro con la costituzione di un HUB urbano dei servizi “Caltanissetta Area Metropolitana” che rilanci il capoluogo come la 5° realtà siciliana in termini di numero di abitanti con, sanità di eccellenza, università specialistica, valorizzazione della posizione di centralità nella regione e sviluppo della rete dei b&b, ed infine, investire in infrastrutture per consolidare le attività di filiera agricola nell’area sud e pensare con un progetto visionario al rilancio del turismo nel litorale tra Gela e Butera marina: “progettare un’area turistica, come negli anni ‘70 dal governo messicano tra Cancun e Playa del Carmen, con l’obiettivo di attrarre turisti nazionali ed internazionali”. In ambito comunale il coordinatore Gioacchino Vincitore nel confermare con fermezza la volontà di rispettare i patti politici ed elettorali con l’attuale amministrazione locale, ha apprezzato con favore la convergenza da parte dell’opposizione sulle iniziative che riguardano la valorizzazione del centro storio, “la convocazione di un confronto pubblico sarà la pronta risposta che l’assessore designato in quota Noi Moderati Pierpaolo Olivo porterà in giunta. Un acceleratore sarà dato dagli incontri, che con il nuovo coordinamento cittadino del partito che rappresento, avremo con i comitati di quartiere, il primo è già schedulato con Santa Croce, a seguire tutti gli altri”.

Di seguito i nomi dei componenti:

COORDINAMENTO PROVINCIALE

Componenti di diritto: Vecchio Michele Coordinatore Prov. e Zoda Alfredo Presidente Prov.

· Alfano Angelo (Mussomeli)

· Alù Salvatore (Caltanissetta)

· Bongiovanni Giancarlo (Mazzarino)

· Burrogano Maria (Mussomeli)

· Catalano Massimo (Gela)

· Catalano Vincenzo (Gela)

· Cusimano Gabriella (San Cataldo)

· Di Rocco Giuseppe (Delia)

· Ferranti Giuseppe (Niscemi)

· Gugliota Maria (Gela)

· Macaluso Antonella (Caltanissetta)

· Mandalà Michele (Caltanissetta)

· Mannella Oriana (Caltanissetta)

· Mazza Salvatore (Caltanissetta)

· Migliore Giuseppe (Gela)

· Mirisola Giuseppe (Butera)

· Naro Vincenzo (San Cataldo)

· Pasqualino Ermanno (Caltanissetta)

· Salomone Nino (Montedoro)

· Sarto Luigi (Riesi)

COORDINAMENTO COMUNALE CALTANISSETTA

· Vincitore Gioacchino (Coordinatore cittadino)

· Stella Alberto (Vicecoordinatore)

· Giglio Davide

· Mammana Giovanni

· Muratore Tonino

· Lunetta Michele

· Tedeschi Renato

· Lo Presti Salvatore

· Assennato Gino

· Cocca Teresa

· Di Natale Michele

· Di Cara Rosario

· D’Anna Vincenzo

· Turco Massimiliano

· Gattuso Alessandro

DELEGATI REGIONALI

· Bongiovanni Giancarlo

· Catalano Massimo

· Dell’Utri Massimo

· Dell’Utri Giuseppe Emilio Alessandro

· Di Natale Michele

· Di Rocco Giuseppe

· Fasulo Angelo

· Ferranti Giuseppe

· Mammano Giovanni

· Mannella Oriana

· Mazza Salvatore

· Naro Vincenzo

· Pasqualino Ermanno

· Pellitteri Gioacchino

· Turco Massimiliano

· Vecchio Michele

· Zoda Alfredo